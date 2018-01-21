У Маріуполі під час пожежі загинули двоє безхатьків. ВІДЕО
У Маріуполі під час пожежі загинули двоє безхатьків. ВІДЕО
Дроти під напругою прикріплені просто до будинку. А в середині хати, хтось посеред кімнати вочевидь розводив вогнище. У Маріуполі, на вулиці Торговій таку картину побачили пожежні. Однак, занадто пізно. Будинок вже згорів, а в ньому і люди.
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