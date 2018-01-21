У Києві ще одним борделем стало менше. ВІДЕО
У Києві ще одним борделем стало менше. ВІДЕО
У Києві правоохоронці прикрили ще один бордель - навідалися у справжнє гніздо розпусти і поговорили зі жрицями кохання. Дівчата, як на духу розповідали усі подробиці. Наприклад, що знайшли роботу в інтернеті…
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21.01.2018 | 08:30
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20.01.2018 | 23:00
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20.01.2018 | 22:30
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20.01.2018 | 22:00
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20.01.2018 | 21:45
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20.01.2018 | 21:30
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20.01.2018 | 21:00
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