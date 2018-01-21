У Черкасах пасажирський автобус заплутався у обірваних проводах. ВІДЕО

У Черкасах пасажирський автобус заплутався у обірваних проводах. ВІДЕО

08:30 21.01.2018

Всіх навколо стривожив різкий тріск, наростаючий гул і зрештою потужний удар. Виявляється, сильну хуртовину не витримала одна із старих сосен. Вона впала прямісінько на тролейбусну лінію. Більше у сюжеті.

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