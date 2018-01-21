Масштабна ДТП: у Києві зіштовхнулись 5 автівок. ВІДЕО

У Києві сталась аварія, яка вражає своєю масштабністю. Проспект Бандери. Саме тут в напрямку Петрівки зіштовхнулись одразу п’ять автомобілів. У другій смузі рухалась Нива. Аж раптом, за словами її пасажира, Ниву підрізає інший автомобіль з першої смуги.