В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО

До поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху житлового будинку у Гвоздичному провулку чоловік стріляє по перехожих.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, бійці спецпідрозділу «КОРД» та патрульні поліцейські.

З метою забезпечення безпеки громадян правоохоронці оточили місце події. Правопорушник був знешкоджений та доставлений до Шевченківського відділення поліції. Встановлено, що п’яний 49-ти річний неадекват забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрільбу по людях похилого віку.

Використовував гвинтівку калібру 4,6 мм.

На даний час зброю вилучено та направлено на експертизу. Крім цього, у помешканні зловмисника виявлено піротехнічні засоби та холодна зброя.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисник, в порядку ст. 208 КПК України, затриманий.

Внаслідок протиправних дій чоловіка постраждала одна особа та майно сусідів.

Причини та обставини стрілянини з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області