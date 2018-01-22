Напад на готель у Кабулі: все, що відомо про напад. ВІДЕО

Група озброєних бойовиків напала на один з найвідоміших готелів міста, де тривало святкування двох весіль. Відкривши хаотичний вогонь по відвідувачах загинуло щонайменше 18 осіб. Більшість із них іноземці. Гості готелю аби урятувати власні життя спускались із номерів на мотузах. Серед загиблих є українці. На часі МЗС України повідомляє про сім жертв. Всі вони були співробітниками української авіакомпанії. Відтепер український консул має оформити документи для повернення загиблих на батьківщину. Відповідальність за напад взяв ісламістський рух "Талібан".