У Бердянську злочинець гранатою підірвав трьох поліцейських. ВІДЕО
У Бердянську злочинець гранатою підірвав трьох поліцейських. ВІДЕО
Ще одна трагічна спецоперація поліцейських. У центрі Бердянська Запорізької області вибухнула граната. Квартирний крадій кинув боєприпас у правоохоронців, які прийшли його затримувати у дворі будинку. Через потужний вибух зловмисник загинув на місці, а троє поліцейських серйозно травмувалися.
|
22.01.2018 | 22:45
|
22.01.2018 | 22:15
|
22.01.2018 | 21:45
|
22.01.2018 | 21:15
|
22.01.2018 | 20:45
|
22.01.2018 | 20:20
|
22.01.2018 | 20:10
|
22.01.2018 | 06:45
|
21.01.2018 | 23:00
|
21.01.2018 | 22:30
|
21.01.2018 | 22:00
|
21.01.2018 | 21:45
|
21.01.2018 | 21:30
|
21.01.2018 | 21:00
|
21.01.2018 | 20:30
|
21.01.2018 | 19:30
-
- 1 з 936
- ››