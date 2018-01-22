У Рівненській області на трасі жахлива ДТП забрала життя двох людей. ВІДЕО

Об одинадцятій годині ранку зіштовхнулися фольксваген та вантажівка Рено. Передня частина легковика знищена. Двигун іномарки відлетів на десятки метрів. Вантажівка опинилася на узбіччі. Чого ще можна очікувати легковику від зустрічі із таким велетнем….

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