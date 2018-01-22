У Рівненській області на трасі жахлива ДТП забрала життя двох людей. ВІДЕО

У Рівненській області на трасі жахлива ДТП забрала життя двох людей. ВІДЕО

20:45 22.01.2018

Об одинадцятій годині ранку зіштовхнулися фольксваген та вантажівка Рено. Передня частина легковика знищена. Двигун іномарки відлетів на десятки метрів. Вантажівка опинилася на узбіччі. Чого ще можна очікувати легковику від зустрічі із таким велетнем….

І не лише це в огляді ДТП…

У Рівненський області п’яний водій вирішив поганяти вулицями міста…    

У центрі Києва на ходу загорівся легковик…

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