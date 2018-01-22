На Донеччинні 18-річний хлопець понад 90 раз штрикнув товариша ножем. ВІДЕО
На Донеччинні 18-річний хлопець понад 90 раз штрикнув товариша ножем. ВІДЕО
На Донеччинні у прифронтововому Миронівському місцеві знайшли мертвого хлопця. Перелякавшись не на жарт, люди хутко викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали на місце, почали розбиратись у ситуації. Одразу встановили, хто загиблий. Виявилось, це 18 річний хлопець, який помер від ножових поранень. Згодом поліцейські з’ясували, що ж власне сталось…
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