На Донеччинні 18-річний хлопець понад 90 раз штрикнув товариша ножем. ВІДЕО

На Донеччинні 18-річний хлопець понад 90 раз штрикнув товариша ножем. ВІДЕО

21:15 22.01.2018

На Донеччинні у прифронтововому Миронівському місцеві знайшли мертвого хлопця. Перелякавшись не на жарт, люди хутко викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали на місце, почали розбиратись у ситуації. Одразу встановили, хто загиблий. Виявилось, це 18 річний хлопець, який помер від ножових поранень. Згодом поліцейські з’ясували, що ж власне сталось…

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

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У Києві посеред ночі загорілись кіоски.

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