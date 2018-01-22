Рекордний прапор України розгорнули на вулицях Києва. ВІДЕО

Два надзвичайно важливі історичні свята сьогодні відзначають українці – День Соборності та соту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки. Президент Петро Порошенко не лише привітав співвітчизників, а й наголосив, як важливо розвивати і захищати бажання єдності, яке ще сто років тому висловили мільйони українців.