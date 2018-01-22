На Черкащині шукають батьків 5-ти річного хлопчика, якого знайшли на сміттєзвалищі. ВІДЕО
На Черкащині шукають батьків 5-ти річного хлопчика, якого знайшли на сміттєзвалищі. ВІДЕО
Дитина на сміттєзвалищі. Картина, здавалося б з далеких 90-их. Але ж ні. Моторошна історія сталась на Черкащині кілька місяців тому. 2 листопада 2017-го року правоохоронці знайшли хлопчика, який сидів просто посеред купи мотлоху, серед мішків зі сміттям на окраїні міста Корсунь-Шевченківський. Що там робила дитина, чия вона, де її батьки - лишається невідомо досі.
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