У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО
У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО
Так до його липких ручок потрапило провадження щодо 17-річної дівчини, яка намагалася вкрасти товар у супермаркеті. До того ж не сама. ЇЇ співучасником став, не повірите, власний батько. А що працівник ювенальної превенції? Тільки радісно потирав руки над матеріалами провадження. І уже прикидав, скільки ж то стягнути грошей із родичів, аби не прогадати. Більше у огляді.
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