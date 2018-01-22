Правозахисники вимагають нагородити Володимира Балоха званням Героя України. ВІДЕО
Правозахисники вимагають нагородити Володимира Балоха званням Героя України. ВІДЕО
Патріотизм та громадянська позиція Володимира Балоха гідні звання Героя України. 22 січня правозахисники публікують відповідне звернення у відкритому доступі. Збирають підписи українців. Аби вже 25 січня це звернення розглянув Президент України.
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