Депутати хочуть заборонити з’являтися п’яним на вулиці. ВІДЕО
Депутати хочуть заборонити з’являтися п’яним на вулиці. ВІДЕО
Ображає громадську мораль! Народні депутати зареєстрували новий законопроект, в якому забороняють з’являтися п’яними у громадських місцях. Так у Верховні Раді хочуть боротися з п’янством. Подробиці у сюжеті.
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