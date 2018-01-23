У Києві, на Столичному шосе, насмерть збили людину. ВІДЕО
У Києві, на Столичному шосе, насмерть збили людину. ВІДЕО
Трагічна аварія сталася в Києві на Столичному шосе. Під колесами машини загинула людина. І це той випадок, коли навряд чи хоч в чомусь можна звинуватити водія.
Оператор – М.Шинкар
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