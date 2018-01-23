Подробиці оперативного затримання банди, яка викрала киянина. ВІДЕО

До чергової частини Оболонського управління поліції від очевидця надійшло повідомлення про те, що п’ятеро невідомих осіб поблизу зупинки громадського транспорту насильно посадили чоловіка у мікроавтобус «Фольксваген» із номерами іноземної реєстрації та повезли у бік житлового масиву Троєщина.

У Києві негайно ввели план «Перехоплення». Усі наряди поліції були зорієнтовані на пошуки автомобіля та зловмисників.

Згодом поліцейські наздогнали викрадачів у селищі Зазим’я Броварського району Київської області. Зловмисники залишили автомобіль із потерпілим на узбіччі, а самі кинулися втікати.

Зрештою, співробітники поліції затримали чотирьох правопорушників, одному з них вдалося втекти.

Підозрюваними виявилися уродженці Київської та Чернігівської областей 1992, 1991, 1982 та 1990 років народження.

Постраждалому на місці надали необхідну медичну допомогу.

Він розповів, що його очі забризкали із газового балончика та посадили у мікроавтобус. Далі на нього одягнули кайданки, декілька разів вдарили та закрили обличчя чорною шапкою.

Усі четверо правопорушників відмовилися надавати пояснення правоохоронцям щодо свого вчинку.

"За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За словами Андрія Крищенко, наразі правоохоронці з’ясовують причини та мотиви злочину, а також встановлюють решту осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві