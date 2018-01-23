В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО

В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО

10:51 23.01.2018

В Одесі полонили чоловіка, зачинили у гаражі і посадили на ланцюг. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Харківщині у колонії знущались над людьми, та як на Вінниччині правоохоронці вивезли чоловіка до лісу і підвісили його за ноги.  

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