В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО
В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО
В Одесі полонили чоловіка, зачинили у гаражі і посадили на ланцюг. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Харківщині у колонії знущались над людьми, та як на Вінниччині правоохоронці вивезли чоловіка до лісу і підвісили його за ноги.
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