Через снігопад у Донецькій та Запорізькій областях перекрили рух для вантажівок. ВІДЕО
Через снігопад у Донецькій та Запорізькій областях перекрили рух для вантажівок. ВІДЕО
Сніговий колапс в Україні. Через негоду в Донецькій області заборонили рух вантажівок по трасі державного значення. Зокрема перекритий рух на автодорозі Київ- Харків-Довжанський.
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