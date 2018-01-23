На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО

У Луцьку всі сили кинули на те, щоб розшукати водія-втікача. Він серед білого дня на вулиці Ковельській вилетів на зустрічку, протаранив «Джилі», аварія його не спинила, витиснув на повну газ і зник. По собі залишив тільки брендований знак - «Фольксвагена».

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