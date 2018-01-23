На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО
На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО
У Луцьку всі сили кинули на те, щоб розшукати водія-втікача. Він серед білого дня на вулиці Ковельській вилетів на зустрічку, протаранив «Джилі», аварія його не спинила, витиснув на повну газ і зник. По собі залишив тільки брендований знак - «Фольксвагена».
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
Аварія з українцем у Таїланді…
У Запоріжжі п’яний водій через кладовище тікав від поліцейських…
У Тернопільській області дівчина на санях влетіла у бетонний стовп і загинула.
|
23.01.2018 | 23:15
|
23.01.2018 | 22:45
|
23.01.2018 | 22:15
|
23.01.2018 | 21:45
|
23.01.2018 | 21:15
|
23.01.2018 | 20:45
|
23.01.2018 | 20:15
|
23.01.2018 | 19:50
|
23.01.2018 | 10:51
|
23.01.2018 | 09:43
|
23.01.2018 | 09:20
|
23.01.2018 | 08:40
|
23.01.2018 | 07:40
|
23.01.2018 | 07:20
|
23.01.2018 | 07:00
|
23.01.2018 | 06:45
-
- 1 з 937
- ››