Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО

У Бердянську Запорізької області зловмисник кинув гранату у поліцейських. Всі правоохоронці досі на лікарняних ліжках, двоє у досить важкому стані, життю третього, заспокоюють лікарі, нічого не загрожує. Як відомо, троє поліцейських цілеспрямовано розшукували банду крадіїв. В районі вулиці Гостинної помітили автомобіль з кількома людьми всередині. Коли правоохоронці підійшли ближче, чоловік, який сидів в авто, спробував втекти. А потім взяв до рук гранату та кинув у правоохоронців. Через потужний вибух зловмисник загинув на місці, а троє поліцейських серйозно травмувалися осколками.