Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО
Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО
Ймовірні зловмисники розповсюджували наркотики не лише в своєму регіоні а і на території інших. Одночасно провели 33 обшуки у Миколаєві та у Києві. Ви можете побачити, як це все було.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
У Києві затримали підозрюваних у викраденні людини…
У Дніпрі молодик напав на таксиста…
|
23.01.2018 | 23:15
|
23.01.2018 | 22:45
|
23.01.2018 | 22:15
|
23.01.2018 | 21:45
|
23.01.2018 | 21:15
|
23.01.2018 | 20:45
|
23.01.2018 | 20:15
|
23.01.2018 | 19:50
|
23.01.2018 | 10:51
|
23.01.2018 | 09:43
|
23.01.2018 | 09:20
|
23.01.2018 | 08:40
|
23.01.2018 | 07:40
|
23.01.2018 | 07:20
|
23.01.2018 | 07:00
|
23.01.2018 | 06:45
-
- 1 з 937
- ››