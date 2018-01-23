Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО

Ймовірні зловмисники розповсюджували наркотики не лише в своєму регіоні а і на території інших. Одночасно провели 33 обшуки у Миколаєві та у Києві. Ви можете побачити, як це все було.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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