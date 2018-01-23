Пожежі архітектурних пам’яток у Києві не випадкові - активісти. ВІДЕО

Активісти, які постійно слідкують за подібними архітектурними об’єктами, кажуть – лише за їхніми підрахунками у Києві понад 50 будівель, які намагалися так чи інакше знищити. Кримінальні провадження щодо деяких відкрили, але на цьому, зазвичай, все і зупиняється. Аби змусити правоохоронців не ігнорувати можливі загрози активісти влаштували під стінами Головного управління Національної поліції у Києві акцію. Вимагали одне – відкрити щодо пожежі на вулиці Богдана Хмельницького кримінальне провадження і перевірити чи справді загорання у будівлі сталося випадково, та в будь-якому випадку покарати винного. Більше у сюжеті.