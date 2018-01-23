У Києві небайдужа допомогла британцю-хіпстеру на якого напали хулігани. ВІДЕО

Киянка Марія Макуха побачила хлопця, який з валізкою в руках стояв та витирав скривавлене обличчя снігом. Жінка не пройшла повз, не подивилась на нього скоса, а підійшла аби допомогти. Викликала швидку, поліцію. І довгий час була хлопцю за перекладача. А, читаючи її пост у Фейсбуці, схоже, і за маму.

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