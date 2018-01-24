На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО

У Сумах співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі керівника одного із відділів обласної Державної екологічної інспекції.

Правоохоронці встановили, що державний службовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, вимагав від свого підлеглого щомісячну «данину» у розмірі дві тисячі гривень за безперешкодне перебування на посаді.

Оперативники СБ України затримали зловмисника в місті у власному автомобілі під час отримання чергової частини хабара у сумі чотири тисячі гривень.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

За матеріалами прес-центру СБУ