На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО

На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО

04:00 24.01.2018

У Сумах співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі керівника одного із відділів обласної Державної екологічної інспекції.

Правоохоронці встановили, що державний службовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, вимагав від свого підлеглого щомісячну «данину» у розмірі дві тисячі гривень за безперешкодне перебування на посаді.

Оперативники СБ України затримали зловмисника в місті у власному автомобілі під час отримання чергової частини хабара у сумі чотири тисячі гривень.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві небайдужа киянка допомогла жорстоко побитому іноземцю. ВІДЕО
24.01.2018 | 06:30
На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО
На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО
24.01.2018 | 04:00
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
23.01.2018 | 22:45
Пожежі архітектурних пам’яток у Києві не випадкові - активісти. ВІДЕО
Пожежі архітектурних пам’яток у Києві не випадкові - активісти. ВІДЕО
23.01.2018 | 22:15
Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО
Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО
23.01.2018 | 21:45
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
23.01.2018 | 21:15
На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО
На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО
23.01.2018 | 20:45
Через снігопад у Донецькій та Запорізькій областях перекрили рух для вантажівок. ВІДЕО
Через снігопад у Донецькій та Запорізькій областях перекрили рух для вантажівок. ВІДЕО
23.01.2018 | 20:15
На Буковині вивісили карту України без Криму. ВІДЕО
На Буковині вивісили карту України без Криму. ВІДЕО
23.01.2018 | 19:50
В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО
В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО
23.01.2018 | 10:51
Подробиці оперативного затримання банди, яка викрала киянина. ВІДЕО
Подробиці оперативного затримання банди, яка викрала киянина. ВІДЕО
23.01.2018 | 09:43
Депутати хочуть заборонити з’являтися п’яним на вулиці. ВІДЕО
Депутати хочуть заборонити з’являтися п’яним на вулиці. ВІДЕО
23.01.2018 | 09:20
У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО
У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО
23.01.2018 | 08:40
У Києві на Столичному шосе насмерть збили людину. ВІДЕО
У Києві, на Столичному шосе, насмерть збили людину. ВІДЕО
23.01.2018 | 07:40
На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО
23.01.2018 | 07:20
У Києві напали на дівчину та відібрали телефон. ВІДЕО
У Києві напали на дівчину та відібрали телефон. ВІДЕО
23.01.2018 | 07:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи схвалюєте ви заборону радянських фільмів, де грають актори, що підтримали агресію РФ проти України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.