На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО
На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО
У Сумах співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі керівника одного із відділів обласної Державної екологічної інспекції.
Правоохоронці встановили, що державний службовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, вимагав від свого підлеглого щомісячну «данину» у розмірі дві тисячі гривень за безперешкодне перебування на посаді.
Оперативники СБ України затримали зловмисника в місті у власному автомобілі під час отримання чергової частини хабара у сумі чотири тисячі гривень.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину.
За матеріалами прес-центру СБУ
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