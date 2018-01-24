У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
У Херсоні співробітників поліції звинувачують у п’яному дебоші та жорстокому побитті двох людей. Херсонці розповідають, патрульні викинули чоловіка з вікна третього поверху. Його забрали до лікарні із переламаною щелепою, ребрами, хребтом. Наразі у поліції не намагаються приховувати, що чоловіка викинули із вікна саме копи. Обставини події з’ясовує слідство.
|
24.01.2018 | 11:09
|
24.01.2018 | 10:43
|
24.01.2018 | 09:20
|
24.01.2018 | 08:00
|
24.01.2018 | 07:40
|
24.01.2018 | 07:20
|
24.01.2018 | 07:00
|
24.01.2018 | 06:30
|
24.01.2018 | 04:00
|
23.01.2018 | 22:45
|
23.01.2018 | 22:15
|
23.01.2018 | 21:45
|
23.01.2018 | 21:15
|
23.01.2018 | 20:45
|
23.01.2018 | 20:15
|
23.01.2018 | 19:50
-
- 1 з 937
- ››