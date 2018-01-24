В Івано-Франківську патрульні допомогли врятувати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

В Івано-Франківську патрульні допомогли врятувати дитину. На вулиці Хіміків поліцейські розмовляли з водієм – він припаркувався не за правилами - на зупинці. Раптом до них підбіг спантеличений чоловік. Сам він був босий, а в руках тримав свою доньку… Батько просив про допомогу…