У Києві затримали підозрюваних у викраденні людини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваних у викраденні людини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Прямісінько посеред вулиці декілька чоловіків напали на місцевого жителя та силою затягли в автобус. З Оболоні вони прямували в бік Троєщини…
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