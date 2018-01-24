На Львівщині СБУ виявила хабарників у центрі медико-соціальної експертизи. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Оперативники спецслужби встановили, що двоє посадовців вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників у робочому приміщенні під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ