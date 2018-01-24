На Львівщині СБУ виявила хабарників у центрі медико-соціальної експертизи. ВІДЕО
На Львівщині СБУ виявила хабарників у центрі медико-соціальної експертизи. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК).
Оперативники спецслужби встановили, що двоє посадовців вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.
Оперативники спецслужби затримали зловмисників у робочому приміщенні під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
|
24.01.2018 | 11:09
|
24.01.2018 | 10:43
|
24.01.2018 | 09:20
|
24.01.2018 | 08:00
|
24.01.2018 | 07:40
|
24.01.2018 | 07:20
|
24.01.2018 | 07:00
|
24.01.2018 | 06:30
|
24.01.2018 | 04:00
|
23.01.2018 | 22:45
|
23.01.2018 | 22:15
|
23.01.2018 | 21:45
|
23.01.2018 | 21:15
|
23.01.2018 | 20:45
|
23.01.2018 | 20:15
|
23.01.2018 | 19:50
-
- 1 з 937
- ››