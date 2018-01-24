На Київщині вибухнув будинок, пожежу ліквідовано, є загиблі та поранені. ВІДЕО

Напередодні, о 18 год. 28 хв., у с. Новосілки Макарівського району по вул. Широка, 4, у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку, за попередніми даними, стався вибух природного газу з послідуючим горінням.

Внаслідок вибуху загинула 1 особа та 2 особи госпіталізовано до лікарні (жінку з опіками шиї та обличчя та чоловіка з гіпертонічним кризом).

В чотирьох квартирах вибухом зруйновано стіни і перекриття між 1 та 2 поверхами. Всі мешканці будинку тимчасово відселені до родичів та сусідів.

О 7 год. 10 хв. 24 січня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Продовжуються роботи по розбиранню уламків даху та перекриття будинку.

До робіт залучено 17 од. техніки та 61 чоловік, у тому числі від ДСНС 12 од. техніки та 56 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області