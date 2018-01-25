У Полтаві СБУ взяла на хабарі екс-керівника інспекції Держгеокадастру. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі колишнього начальника інспекції з контролю за використанням і охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що екс-посадовець вимагав у місцевого жителя понад сімсот п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у безперешкодному продовженні договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 88 гектарів. За вказану суму ділок обіцяв домовитися з посадовими особами обласного главку Держгеокадастру стосовно позитивного «розгляду» цього питання.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу одного із ресторанів швидкого харчування Полтави під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України співробітники СБ України проводять санкціоновані обшуки у фігурантів справи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема щодо притягнення до відповідальності чиновників Держгеокадастру, причетних до корупційної схеми.

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ