У Полтаві СБУ взяла на хабарі екс-керівника інспекції Держгеокадастру. ВІДЕО

У Полтаві СБУ взяла на хабарі екс-керівника інспекції Держгеокадастру. ВІДЕО

05:00 25.01.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі колишнього начальника інспекції з контролю за використанням і охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що екс-посадовець вимагав у місцевого жителя понад сімсот п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у безперешкодному продовженні договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 88 гектарів. За вказану суму ділок обіцяв домовитися з посадовими особами обласного главку Держгеокадастру стосовно позитивного «розгляду» цього питання.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу одного із ресторанів швидкого харчування Полтави під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України співробітники СБ України проводять санкціоновані обшуки у фігурантів справи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема щодо притягнення до відповідальності чиновників Держгеокадастру, причетних до корупційної схеми.

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Полтаві СБУ взяла на хабарі екс-керівника інспекції Держгеокадастру. ВІДЕО
У Полтаві СБУ взяла на хабарі екс-керівника інспекції Держгеокадастру. ВІДЕО
25.01.2018 | 05:00
На Донеччині СБУ припинила діяльність мережі інформаторів "ДНР". ВІДЕО
На Донеччині СБУ припинила діяльність мережі інформаторів "ДНР". ВІДЕО
24.01.2018 | 23:00
На Львівщині СБУ виявила хабарників у центрі медико-соціальної експертизи. ВІДЕО
24.01.2018 | 11:09
На Київщині вибухнув будинок, пожежу ліквідовано, є загиблі та поранені. ВІДЕО
На Київщині вибухнув будинок, пожежу ліквідовано, є загиблі та поранені. ВІДЕО
24.01.2018 | 10:43
В Івано-Франківську патрульні допомогли врятувати дитину. ВІДЕО
В Івано-Франківську патрульні допомогли врятувати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.01.2018 | 09:20
У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
24.01.2018 | 08:00
У Києві водій після ДТП потрапив в реанімацію. ВІДЕО
У Києві водій після ДТП потрапив в реанімацію. ВІДЕО
24.01.2018 | 07:40
У Києві затримали підозрюваних у викраденні людини. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваних у викраденні людини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.01.2018 | 07:20
На Тернопільщині під час ризикованих розваг загинула дівчина. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.01.2018 | 07:00
У Києві небайдужа киянка допомогла жорстоко побитому іноземцю. ВІДЕО
24.01.2018 | 06:30
На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО
На Сумщині СБУ взяла на хабарі керівника відділу екологічної інспекції. ВІДЕО
24.01.2018 | 04:00
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
23.01.2018 | 22:45
Пожежі архітектурних пам’яток у Києві не випадкові - активісти. ВІДЕО
Пожежі архітектурних пам’яток у Києві не випадкові - активісти. ВІДЕО
23.01.2018 | 22:15
Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО
Миколаївські поліцейські провели масштабну спецоперацію аби затримати наркозлочинців. ВІДЕО
23.01.2018 | 21:45
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
23.01.2018 | 21:15
На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО
На Волині розшукують п’яного водія, який втік з місця ДТП. ВІДЕО
23.01.2018 | 20:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.