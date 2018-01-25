Серійного крадія, що полював на майно храмів, затримала поліція Буковини. ВІДЕО

Серійного крадія, що полював на майно храмів, затримала поліція Буковини. ВІДЕО

23:30 25.01.2018

За скоєння крадіжок поліція затримала 40-річного жителя обласного центру. Чоловік уже був раніше судимий за викрадення чужого майна.

На початку грудня минулого року до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей та майна з приміщення одного з чернівецьких соборів. Виїхавши за вказаною адресою, поліцейські встановили, що невідома особа розбила вночі металопластикове вікно і таким чином потрапила до культової споруди. Крадій виніс з храму срібні прикраси, блок відеоспостереження, 2 тисячі гривень з каси та кошти зі скриньки пожертв.

Вже через місяць надійшло ще одне повідомлення про аналогічний злочин. З підсобного приміщення іншої церкви злочинець поцупив майже 19 тисяч гривень і срібні вироби на суму близько 14 тисяч гривень. Провівши низку розшуково-слідчих дій, працівники поліції з’ясували: злодій прийшов до храму ввечері, прикинувшись одним із прихожан. Сховавшись у приміщенні, правопорушник дочекався, поки церкву зачинять і вже тоді скоїв злочин.

За фактами обох крадіжок слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області вирахували злодія – 40-річного уродженця Сторожинецького району. Оперативники затримали злочинця у Тернополі, де той намагався переховуватися від поліції.

Правоохоронці також з’ясували, що зловмисник залучив до протиправної діяльності ще трьох жителів Чернівців: свою 41-річну співмешканку, її 18-річного сина та 27 річного чоловіка, з котрим разом винаймали квартиру. Зокрема, пасинок спостерігав за обстановкою навколо храму під час скоєння другої крадіжки і телефоном передавав злочинцю інформацію про громадян, котрі перебували поблизу місця злочину. Інші двоє подільників здавали викрадені речі до чернівецьких ломбардів.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого працівники поліції виявили речові докази, що підтвердили його причетність до крадіжок з культових споруд. Як зізналися зловмисники, отримані в ломбардах кошти вони ділили порівну та витрачали їх на власні потреби.

Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Злодію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють міру причетності співучасників до вчинення даних крадіжок.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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