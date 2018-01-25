На Київщині вибухом рознесло чотири квартири, є жертви. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Київщині вибухом рознесло чотири квартири, є жертви. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Київській області – у селі Новосілки ввечері пролунав вибух. Трагедія сталась у двоповерховому будинку - в чотирьох квартирах зруйновані стіни і перекриття між 1 і 2 поверхами. За попередньою інформацією, в помешканні, що на першому поверсі рвонув побутовий газ. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали. Мешканців будинку тимчасово відселили до родичів та сусідів.
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