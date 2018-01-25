У Києві чоловіка нахабно обікрали вуличні гіпнотизерки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві чоловіка нахабно обікрали вуличні гіпнотизерки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві на вулиці Січових Стрільців двоє жінок посеред білого дня спромоглись обібрати чоловіка. Здавалося б як так? А от і відповідь - потерпілий запевняє – до нього застосовувався гіпноз.
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