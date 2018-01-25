В Одесі таксиста цілу добу тримали в заручниках. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Одесі таксиста цілу добу тримали в заручниках. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
33-річний таксист напередодні привіз пасажирів на вулицю Армійську. Там і зустрів своїх кривдників. Але тоді про наміри двох знайомих чоловік навіть не підозрював. Згодився на пропозиці. На машині замовників – покатати їх містом. Друзі розважались, звісно випивали, та в якусь мить веселощі скінчились. Один із чоловіків згадав давню образу на таксиста. Силоміць затягнув його до своєї квартири та знущався над ним майже добу.
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