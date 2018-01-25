Рівень довіри до Генпрокурора різко впав - соціологи. ВІДЕО

Очільникам головних правоохоронних органів України довіряють ще менше. У 2017 році рівень довіри до Генерального прокурора України Юрія Луценка і Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова різко впав. Подробиці результатів соціологічного дослідження у сюжеті.