Агенти НАБУ обшукали помешкання та робоче місце Діни Пімахової. ВІДЕО

Агенти НАБУ обшукали помешкання та робоче місце Діни Пімахової. ВІДЕО

14:00 25.01.2018

Скандальна історія із першим заступником голови Державної міграційної служби Діною Пімаховою отримала своє продовження. Нагадаємо, восени минулого року агента НАБУ Сергія Тітенкова затримали під час передачі хабара цій жінці. Тоді антикорупційне бюро заявило, що Сергій працював під прикриттям і таким чином хотів викрити корупційні схеми у ДМС. Однак навіть генпрокурор Юрій Луценко назвав такі методи НАБУ неприпустимими та незаконними. Попри це антикорупційне бюро продовжило своє розслідування. І ось сьогодні вранці його агенти завітали із обшуками до самої Діни Пімахової. Близько восьмої ранку вони, нібито не чекаючи на приїзд адвоката жінки, зайшли до її квартири, згодом обшукали і її робочий кабінет. Агенти Набу називають ці обшуками слідчими діями. Чиновниця ж вбачає у них лише один мотив. 

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