У Харкові зіткнулись два трамваї та два легковики. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові зіткнулись два трамваї та два легковики. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Ранок, Харків, перехрестя вулиць Героїв Праці та Гвардійців ШирОнінців. Тут не поділили дорогу два трамваї та два автомобілі. За попередніми даними, масове зіткнення спровокував водій «ВАЗА». Він, спочатку протаранив трамвай, потім зіткнувся з легковиком, на цьому не зупинився і на повному ходу влетів у ще один трамвай.
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