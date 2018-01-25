На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО

На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО

14:40 25.01.2018

Тіло чоловіка знайшли сусіди. Викликали поліцію. Загиблий був весь в синцях. А, як з’ясували згодом медики, помер через розрив серця. Та сліди крові вели поліцейських прямісінько до будинку зловмисника. 55-ти річного місцевого жителя. У скоєному він вже зізнався. Каже, загиблий сам почав верзти, що не слід – говорити непристойні компліменти його жінці.

Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….

В Одесі таксиста цілу добу тримали в заручниках

У Києві двоє жінок спромоглись обібрати чоловіка

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Під Києвом у ДТП загинула український дизайнер. ВІДЕО
Під Києвом у ДТП загинула український дизайнер. ВІДЕО
25.01.2018 | 19:50
На Дніпропетровщині СБУ блокувала надходження зброї із зони АТО. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ блокувала надходження зброї із зони АТО. ВІДЕО
25.01.2018 | 18:00
У Києві поліцейські затримали квартирних крадіїв одразу після злочину. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали квартирних крадіїв одразу після злочину. ВІДЕО
25.01.2018 | 17:00
В Одесі затримали чотирьох нападників, які обікрали місцеву мешканку. ВІДЕО
В Одесі затримали чотирьох нападників, які обікрали місцеву мешканку. ВІДЕО
25.01.2018 | 15:40
Україна виконала всі рішення ЄСПЛ щодо відшкодування громадянам коштів. ВІДЕО
Україна виконала всі рішення ЄСПЛ щодо відшкодування громадянам коштів. ВІДЕО
25.01.2018 | 15:20
На Дніпропетровщині у «Sport Life» образили дитину з інвалідністю. ВІДЕО
На Дніпропетровщині у «Sport Life» образили дитину з інвалідністю. ВІДЕО
25.01.2018 | 15:00
На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО
На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО
25.01.2018 | 14:40
Масштабна аварія: у Харкові зіткнулись два трамваї та два легковики. ВІДЕО
У Харкові зіткнулись два трамваї та два легковики. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
25.01.2018 | 14:20
Агенти НАБУ обшукали помешкання та робоче місце Діни Пімахової. ВІДЕО
Агенти НАБУ обшукали помешкання та робоче місце Діни Пімахової. ВІДЕО
25.01.2018 | 14:00
У Львові громада вкрай незадоволена збільшенням кількості злочинів з боку ромів. ВІДЕО
25.01.2018 | 13:40
В Україні діти-сироти отримуватимуть більше грошей. ВІДЕО
В Україні діти-сироти отримуватимуть більше грошей. ВІДЕО
25.01.2018 | 13:20
У Києві позашляховик зіткнувся з переповненою маршруткою. ВІДЕО
25.01.2018 | 13:00
У Києві двоє жінок спромоглись обібрати чоловіка. ВІДЕО
У Києві чоловіка нахабно обікрали вуличні гіпнотизерки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
25.01.2018 | 12:40
Рівень довіри до Генпрокурора різко впав - соціологи. ВІДЕО
Рівень довіри до Генпрокурора різко впав - соціологи. ВІДЕО
25.01.2018 | 12:20
У центрі Києва біля розважального закладу побилися чоловіки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
25.01.2018 | 12:14
В Одесі таксиста цілу добу тримали в заручниках. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
25.01.2018 | 12:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.