На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО

Тіло чоловіка знайшли сусіди. Викликали поліцію. Загиблий був весь в синцях. А, як з’ясували згодом медики, помер через розрив серця. Та сліди крові вели поліцейських прямісінько до будинку зловмисника. 55-ти річного місцевого жителя. У скоєному він вже зізнався. Каже, загиблий сам почав верзти, що не слід – говорити непристойні компліменти його жінці.

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