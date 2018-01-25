На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО
На Вінниччині чоловік через ревнощі вбив залицяльника своєї подруги. ВІДЕО
Тіло чоловіка знайшли сусіди. Викликали поліцію. Загиблий був весь в синцях. А, як з’ясували згодом медики, помер через розрив серця. Та сліди крові вели поліцейських прямісінько до будинку зловмисника. 55-ти річного місцевого жителя. У скоєному він вже зізнався. Каже, загиблий сам почав верзти, що не слід – говорити непристойні компліменти його жінці.
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