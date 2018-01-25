На Дніпропетровщині у «Sport Life» образили дитину з інвалідністю. ВІДЕО
На Дніпропетровщині у «Sport Life» образили дитину з інвалідністю. ВІДЕО
Понад 10 000 репостів, більше тисячі коментарів зібрав допис Наталі Шуліної. Небаченого розголосу тільки за добу зібрала її скандальна історія у «Sport Life» у Кривому Розі Дніпропетровської області.
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