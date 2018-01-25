На Дніпропетровщині у «Sport Life» образили дитину з інвалідністю. ВІДЕО

Понад 10 000 репостів, більше тисячі коментарів зібрав допис Наталі Шуліної. Небаченого розголосу тільки за добу зібрала її скандальна історія у «Sport Life» у Кривому Розі Дніпропетровської області.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Покинуте кошеня у Жулянах забрали нові господарі після допису у «Facebook»…

Соцмережі допомогли звернути увагу чиновників на покинуту маленьку дитину.