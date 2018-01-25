У центрі Києва біля розважального закладу побилися чоловіки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У центрі Києва біля розважального закладу побилися чоловіки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

12:14 25.01.2018

О третій годині ночі наші репортери дізналися, на вулиці Велика Васильківська, біля стриптиз клубу - стрілянина. Прибули на місце. Але учасників конфлікту уже не застали. Однак, біля розважального закладу побачили плями крові.

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