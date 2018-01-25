Україна виконала всі рішення ЄСПЛ щодо відшкодування громадянам коштів. ВІДЕО
Україна виконала всі рішення ЄСПЛ щодо відшкодування громадянам коштів. ВІДЕО
Так, із 2014 по 2017 рік міністерству юстиції вдалося закрити 125 справ щодо відшкодування громадянам коштів, з них 100 – лише за останній рік. Людям сплатили 1 мільярд 483 мільйони гривень. Така активна робота піднесла Україну в рейтингу виконання рішень ЄСПЛ із кінця списку на 5 позицію. Більше у сюжеті.
|
25.01.2018 | 19:50
|
25.01.2018 | 18:00
|
25.01.2018 | 17:00
|
25.01.2018 | 15:40
|
25.01.2018 | 15:20
|
25.01.2018 | 15:00
|
25.01.2018 | 14:40
|
25.01.2018 | 14:20
|
25.01.2018 | 14:00
|
25.01.2018 | 13:40
|
25.01.2018 | 13:20
|
25.01.2018 | 13:00
|
25.01.2018 | 12:40
|
25.01.2018 | 12:20
|
25.01.2018 | 12:14
|
25.01.2018 | 12:00
-
- 1 з 939
- ››