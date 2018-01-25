Україна виконала всі рішення ЄСПЛ щодо відшкодування громадянам коштів. ВІДЕО

Так, із 2014 по 2017 рік міністерству юстиції вдалося закрити 125 справ щодо відшкодування громадянам коштів, з них 100 – лише за останній рік. Людям сплатили 1 мільярд 483 мільйони гривень. Така активна робота піднесла Україну в рейтингу виконання рішень ЄСПЛ із кінця списку на 5 позицію. Більше у сюжеті.