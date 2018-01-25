В Одесі затримали чотирьох нападників, які обікрали місцеву мешканку. ВІДЕО
В Одесі затримали чотирьох нападників, які обікрали місцеву мешканку. ВІДЕО
Зухвале пограбування у Одесі. Місцева мешканка розповіла, невідомі чоловіки нахабно заволоділи її сумкою з особистими речами та втекли. Нападники намагались втекти. Створювали аварійні ситуації та ледь не збивали пішоходів. У місті оголосили план перехоплення.
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