В Одесі затримали чотирьох нападників, які обікрали місцеву мешканку. ВІДЕО

Зухвале пограбування у Одесі. Місцева мешканка розповіла, невідомі чоловіки нахабно заволоділи її сумкою з особистими речами та втекли. Нападники намагались втекти. Створювали аварійні ситуації та ледь не збивали пішоходів. У місті оголосили план перехоплення.