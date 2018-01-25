На Дніпропетровщині СБУ блокувала надходження зброї із зони АТО. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією блокували у Павлограді надходження зброї та боєприпасів з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель зберігав у своїй квартирі значний арсенал засобів ураження, що використовувались у кримінальних цілях. Зброя надходила від його знайомих, які систематично відвідували район проведення антитерористичної операції.

Під час обшуку у помешканні зловмисника оперативники спецслужби вилучили три автомати Калашникова, обріз нарізної мисливської рушниці, п`ять гранат Ф-1, РГД-5 та РГН із запалами до них, тротилову шашку, близько п`ятисот набоїв різного калібру та глушник.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення інших осіб, причетних до надходження зброї.

За матеріалами прес-центру СБУ