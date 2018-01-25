У Києві поліцейські затримали квартирних крадіїв одразу після злочину. ВІДЕО

Зловмисники викрали прикраси та техніку. При спробі втечі їх зупинили правоохоронці. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.



Під час відпрацювання території співробітники карного розшуку Подільського району та столичного главку поліції помітили підозрілих чоловіків та вирішили простежити за ними. При спілкуванні з правоохоронцями вони не змогли пояснити походження речей.

Як з’ясувалося, зловмисники шляхом підбору ключа до вхідних дверей проникли у квартиру. Там викрали золоті та срібні прикраси, техніку і намагалися втекти, проте на виході їх зупинили працівники поліції.

Правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 32-річний та 29-річний брати, уродженці іншої держави, та 33-річний місцевий мешканець, які раніше судимі за майнові злочини.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві