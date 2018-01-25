Під Києвом у ДТП загинула український дизайнер. ВІДЕО

В дорожньо-транспортній пригоді загинула українська дизайнерка Анжела Павлова. Інцидент стався пізно вночі. За попередньою інформацією, водій Toyota не впорався з кернуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Жінка, що сиділа на пасажирському кріслі у легковику загинула на місці, водія негайно забрали до лікарні.