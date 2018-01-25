У Дніпрі внаслідок ДТП постраждала вагітна жінка. ВІДЕО

У Дніпрі внаслідок ДТП постраждала вагітна жінка. ВІДЕО

20:15 25.01.2018

У Дніпрі сталась жахлива ДТП. Ввечері на вулиці Чернишевського зіткнулись дві автівки – Шевроле та Мерседес. Попередньо відомо, що дорогою їхав Шевроле. На зустріч рухався мерседес. Аж раптом Мерс понесло. Водій не впорався з керуванням і на швидкості влетів у Шевроле.

І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:

У Чернігові маршрутка влетіла у тролейбус…

У Києві Фольксваген вилетів з дороги та врізався у відбійник…

У Києві трамвай протаранив позашляховик.

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