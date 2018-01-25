У Дніпрі внаслідок ДТП постраждала вагітна жінка. ВІДЕО

У Дніпрі сталась жахлива ДТП. Ввечері на вулиці Чернишевського зіткнулись дві автівки – Шевроле та Мерседес. Попередньо відомо, що дорогою їхав Шевроле. На зустріч рухався мерседес. Аж раптом Мерс понесло. Водій не впорався з керуванням і на швидкості влетів у Шевроле.

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