У Дніпрі внаслідок ДТП постраждала вагітна жінка. ВІДЕО
У Дніпрі внаслідок ДТП постраждала вагітна жінка. ВІДЕО
У Дніпрі сталась жахлива ДТП. Ввечері на вулиці Чернишевського зіткнулись дві автівки – Шевроле та Мерседес. Попередньо відомо, що дорогою їхав Шевроле. На зустріч рухався мерседес. Аж раптом Мерс понесло. Водій не впорався з керуванням і на швидкості влетів у Шевроле.
І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:
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