У Житомирі поліція затримала підозрюваного у розбої. Його жертва в лікарні у тяжкому стані. ВІДЕО

19-річна дівчина поверталася додому о 20 годині вечора. У безлюдному місці на неї напали.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Сумах рятувальники вивели з вогню 5 людей…

У Києві на гарячому поліція затримала крадіїв…