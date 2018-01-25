У Житомирі поліція затримала підозрюваного у розбої. Його жертва в лікарні у тяжкому стані. ВІДЕО
У Житомирі поліція затримала підозрюваного у розбої. Його жертва в лікарні у тяжкому стані. ВІДЕО
19-річна дівчина поверталася додому о 20 годині вечора. У безлюдному місці на неї напали.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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