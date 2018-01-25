У Донецькій області за добу поліцейські звільнили із снігової пастки 100 водіїв. ВІДЕО
У Донецькій області за добу поліцейські звільнили із снігової пастки 100 водіїв. ВІДЕО
Через негоду в Україні без світла досі залишаються 34 населені пункти в Одеській та Черкаській областях. Складною залишається і ситуація на дорогах. За добу працівники груп реагування патрульної поліції звільнили із снігової пастки 100 водіїв. І це лише цифри по Донецькій області.
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