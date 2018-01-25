Аби затримати грабіжника на Дніпропетровщині патрульна вдала із себе закохану дівчину. ВІДЕО
Аби затримати грабіжника на Дніпропетровщині патрульна вдала із себе закохану дівчину. ВІДЕО
Примітив статечну панянку із сумкою в руках. Діяв відпрацьовано та стандартно – підбіг, збив 59-річну жінку з ніг, вирвав сумку і втік. Та не встиг зловмисник ще як слід поритися у сумці і підрахувати свій, так би мовити, улов, як раптом подав голос його мобільний. Телефонувала незнайомка. Більше – у огляді.
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