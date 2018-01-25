Правозахисники закликають Президента не підписувати законопроект про реінтеграцію Донбасу. ВІДЕО

Правозахисники закликають Президента не підписувати законопроект про реінтеграцію Донбасу. ВІДЕО

22:45 25.01.2018

Здійснилося те, чого так боялися правозахисники. Законопроект про реінтеграцію Донбасу значно розширює повноваження військових, при тому, збройні сили України ніяк не контролюватимуть. Авторитетні правозахисні організації звернулися до Президента України, щоб той повернув на повторний розгляд й без того скандальний законопроект. Подробиці у сюжеті. 

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